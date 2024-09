Honor avslører system for å oppdage deepfakes på IFA 2024

HQ

Med fremveksten av KI har problemene som oppstår som følge av den spredt seg som ild i tørt gress, og mottiltak har i stor grad manglet. Honor har imidlertid nå laget et av de første fullt funksjonelle systemene for å bekjempe KI-genererte innhold, og spesielt deepfakes.

Honor utdyper det slik: "HONORs KI Deepfake Detection på enheten representerer en banebrytende løsning designet for å beskytte brukere mot den stadig mer utbredte trusselen fra deepfakes. Dette innovative oppdagelsessystemet benytter avanserte algoritmer for å analysere ulike elementer nøye, inkludert syntetiske ufullkommenheter på pikselnivå, artefakter i kantkomposittering, kontinuitet mellom bilder, konsistens i ansikt-til-øre-frisyre og plassering av syntetiske spor."

Dessverre er det for øyeblikket bare på enheten, og er en del av Honors nye AI Agent-programvarepakke. Dette betyr imidlertid også at ingen data, private eller ikke, deles eller sendes ut av enheten, og reduserer mottiltakene som kan iverksettes.

Det er også et stort fremskritt for IT-sikkerheten, ettersom deepfake har kommet så langt at til og med offentlige systemer i enkelte land, som Sør-Korea, har fjernet bilder av ansatte for å bekjempe problemet.