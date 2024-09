Honor fortsetter å krympe sitt sammenleggbare utvalg med Magic V3

HQ

Som en del av vår pågående Quick Look-videoserie har vi nå fått hendene på den nyeste sammenleggbare smarttelefonen fra Honor. Kjent som Magic V3 klokker denne enheten inn på bare 9,2 mm når den er brettet, noe som er 0,7 mm lavere enn fjorårets produkt og 3,7 mm mindre enn 2022-modellen.

Magic V3 er også lettere, har et større batteri, et kraftigere brikkesett, bredere KI-funksjoner og et mer robust design som inkluderer et hengsel som kan foldes ut 500.000 ganger, pluss et skall som er IPX8-sertifisert for de som planlegger å dykke med telefonen ned til 2,5 meters dyp.

Hvis du vil vite mer om Honor Magic V3, må du huske å se den nyeste Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke fakta og tanker om den sammenleggbare smarttelefonen.