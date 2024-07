Honor of Kings har fått mer enn 50 millioner nye spillere siden den globale lanseringen for en måned siden

HQ

Hvis du er en spiller som fokuserer på PC- og konsollplattformer, visste du sannsynligvis ikke om Honor of Kings. Men hvis du har fulgt med på det globale spillmarkedet, har du sikkert fått med deg at mobilspill har fått en ny konge på tronen. Honor of Kings ble lansert på det globale markedet (utenfor Kina, der det allerede var en hit) 20. juni, og nå har TiMi Studio og Level Infinite (Tencents spillutgiverlabel) kunngjort at de på bare én måned har nådd 50 millioner nye spillere.

Hva er Honor of Kings?

Honor of Kings er et gratis MOBA-lignende videospill for iOS og Android, som i sin spillstruktur er svært likt League of Legends, og som for tiden har en spillerbase på 200 millioner spillere, hvorav halvparten logger seg inn daglig. Det er ikke mulig å betale for å vinne, ettersom mikrotransaksjoner er fokusert på karakterskinn og skins, og seieren avgjøres av lagtaktikk og spillerferdigheter.

I tillegg til en fargerik verden og varierte slagmarker er spillets lydspor et annet høydepunkt, med komposisjoner av noen av de mest kjente navnene innen filmmusikk, deriblant Hans Zimmer (Gladiator), Joe Hisaishi (Spirited Away) og Howard Shore (Ringenes Herre), for å nevne noen.

Belønninger i Honor of Kings for å feire suksessen med den verdensomspennende lanseringen

For å feire denne historiske bragden og som en takk til alle spillerne, vil alle spillere fra i dag og frem til 18. august kunne logge inn og delta i arrangementer for å vinne fantastiske belønninger. Og hvis du er interessert i eSport-scenen, forbereder Honor of Kings Midseason Invitational-turneringen som skal arrangeres i Riyadh, Saudi-Arabia fra 1. til 4. august, med en premiepott på over 3 millioner dollar.

Har du prøvd Honor of Kings?