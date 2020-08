Hood: Outlaws and Legends er Robin Hoods svar på Sea of Thieves

Ingen ære blant tyver er et uttrykk Hood: Outlaws and Legends virkelig bærer preg av. For selv om Sumo Digital ikke viser mye gameplay i den første traileren fra spillet er konseptet ganske klart. To lag bestående av fire tyver hver skal forsøke å stjele en godt bevoktet skatt fra datakontrollerte fiender. Kampen er selvsagt ikke tapt selv om det ene laget får fingrene i skatten først. Med fokus på realisme er kisten ofte blytung og ressursene er få, så her må det prioriteres både i jakten på skatten og når den skal fraktes til sikkerhet.

Ulike figurer skal ha ulike egenskaper og ferdigheter innen både nærkamper, bueskyting og alt i mellom. Spillet er fortsatt i en tidlig fase, så det er egentlig det mest nevneverdige vi får nå, men dette i seg selv har i alle fall vekket min nysgjerrighet. En mer realistisk og brutal utgave av Sea of Thieves? Ja takk.