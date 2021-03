Det har ikke vært spesielt mye hype rundt det kommende Hood: Outlaws and Legends, men vi mistenker at det kommer til å endre seg når vi nærmer oss premieren den 10. mai....

Hood: Outlaws and Legends-gameplay avslører mai-lansering

den 11 desember 2020 klokken 05:42 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Ett av de første spillene som det ble klart ville vises frem under nattens The Game Awards var Hood: Outlaws and Legends, så det var godt å se at vi ikke bare fikk en...