Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim lar deg date mordere på ferie

Nå kan vi rapportere om noe vi aldri trodde vi skulle oppleve. Dead by Daylight feirer seksårsjubileum i år og i går ble det avduket mange kjempegode nyheter om spillets fremtid, men et helt nytt spill i serien ble også avduket. Dette handler imidlertid ikke om en oppfølger, men en spin-off i form av en datingsimulator med karakterer fra Dead by Daylight.

I Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim vil du kunne dra på date med mordere fra spillet, og for øyeblikket er det bekreftet at du vil kunne date The Trapper, The Huntress, The Wraith og The Spirit. Spillet utvikles av Psyop som tidligere har laget datingsimulatoren I Love You, Colonel Sanders!. Det skal komme i løpet av sommeren. Hvis dette bisarre spillet høres ut som noe for deg, kan du sjekke ut traileren nedenfor.