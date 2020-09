Du ser på Annonser

En av komponistene for Bloober Teams kommende skrekkspill, The Medium, er legendariske Akira Yamaoka. Han står bak musikken til flere av de beste Silent Hill-titlene og vet virkelig hvordan man skal sette stemningen i slike spill.

Nå har den offisielle Twitter-kontoen for The Medium annonsert at du nå kan høre på noen av hans stykker fra spillet. Er du interessert kan du surfe over til Steam for å laste ned.

Hva synes du?