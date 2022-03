Hør Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnaröks musikk

HQ

Assassin's Creed-spillene har lenge fått skryt for sin nydelige musikk, og gledelig nok leverte Jesper Kyd, Sarah Schachner og Einar Selvik varene i Assassin's Creed Valhalla også. Nå viser det seg at det bare er sistnevnte som får hjelpe til med den kommende Dawn of Ragnarök-utvidelsen, men heldigvis høres det ut som samarbeidet med den nye partneren fungerer utmerket.

Dette siden Ubisoft har gitt oss en video som i hovedsak er til for å la oss høre kjenningsmelodien til Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök, og det må være lov å si at Stephanie Economou (som blant annet laget musikken i Jupiter's Legacy og hjalp til med musikken i The Meg, The Martian og Mulan) tydeligvis kan sakene sine sammen med herr Selvik.