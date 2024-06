Horde-modus er mest sannsynlig tilbake i Gears of War: E-Day

HQ

Den uten tvil største og mest etterlengtede kunngjøringen under Xbox Games Showcase var selvfølgelig Gears of War: E-Day, hvor vi får oppleve starten på at helvete bryter løs på Sera. The Coalition har tidligere sagt at de ønsker å tilby mer skrekk denne gangen for å la oss gjenoppleve terroren ved å møte den fryktede Locust for første gang.

I et innholdsrikt intervju hos Windows Central forklarer studioets kreative direktør Matt Searcy og merkevaredirektør Nicole Fawcette mer om hvorfor de valgte å gå i denne retningen, i tillegg til å antyde veldig tydelig at vi kan se frem til både Horde og tradisjonell flerspiller. Fawcette forklarer:

"Du kan se at vi har ønsket å reposisjonere Locust-dronen som faktiske skumle, skremmende skapninger. Folk husker Gears of War 1 som et spill med store skrekkøyeblikk, der man ble skremt. Vi går tilbake til den mørkere, mer grusomme stemningen som folk har i tankene når de tenker på serien."

Hun fortsetter med å si at skrekken ikke betyr at de forlater seriens ofte ganske tunge tragedier så vel som mer morsomme elementer, og sier at de har jobbet hardt for å få tonen riktig :

"Det ligger i vårt DNA. Det kule med Gears er at den kan spenne over begge disse tingene. Du kan fortelle mørke og forferdelige historier om menneskelig lidelse, men også gi håp, og hvordan det føles å ha en tropp i ryggen. Og så kan man ha øyeblikk der man sager hodet av en gresshoppe med motorsag. Og at det føles så jævlig godt."

Selv om folk elsker Gears of War-kampanjene, er flerspillerdelen også veldig populær, spesielt Horde-modus, som var med på å starte trenden med å kjempe mot bølger av fiender. Heldigvis har Searcy gode nyheter i denne avdelingen, og bekrefter praktisk talt at den kommer tilbake :

"Jeg vil si at dette er det neste mainline Gears-spillet. Gears har et ganske tydelig DNA for spillmoduser, så du kan sannsynligvis forutse hvor vi skal med E-Day."

Det betyr imidlertid ikke at det mangler nyheter. Som du kanskje vet, er det 14 år mellom denne oppfølgeren og det første Gears of War - og dette vil tydeligvis merkes. Searcy forklarer:

"E-Day er ikke en verden som er ødelagt. Det er en vakker verden, med mennesker som er i en tid med fred. Vi ser gresshoppene introdusert gjennom øynene til mennesker som aldri har sett dem før, og som ikke vet hva som foregår. Vi kommer også til å endre gameplayet. Vi har jobbet med serien i ti år, så vi har erfaring med å revidere fiendetyper, men også legge til nye våpen, og kanskje til og med nye fiender. Vi kommer til å gjøre alt det der."

Intervjuet inneholder flere andre godbiter (som hvorfor Lancer fikk motorsag og hvorfor The Coalition valgte å lage E-Day i stedet for Gears 6), og er som nevnt vel verdt å lese. Men når det er sagt, høres dette bra ut for deg?