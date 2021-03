Hori lanserer nytt Animal Crossing: New Horizons-utstyr til Switch

Du ser på Annonser

Om du elsker Animal Crossing: New Horizons og bare må ha enda mer av det, bør du surfe over til Aitai Kuji, som nå har presentert en ny kolleksjon av offisielt lisensierte produkter med design basert på spillet, produsert av Hori. Alt i lilla pastellfarger med Celeste-tema. Dette inkluderer en minihåndkontroller, et bæreetui, et Switch-stativ og mer.

Om dette høres ut som noe for deg kan du surfe over til denne linken for å sjekke ut utvalget. Aitai Kuji shipper også til Norge og pleier dessuten å være ganske raske. Sjekk ut bildet nedenfor.