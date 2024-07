Horizon: An American Saga - Chapter 2 kommer ikke på kino i august

HQ

Selv ikke pappaer over hele verden kunne sørge for at Horizon: An American Saga - Chapter 1 ble en suksess i kinomessig forstand. Etter noen uker på kino har westernfilmen med Kevin Costner som regissør, hovedrolleinnehaver og medfinansiør spilt inn beskjedne 26 millioner dollar, til tross for et budsjett som ryktes å ligge på rundt 100 millioner dollar. Med markedsføringskostnader på toppen av det hele, har filmen langt fra vært noen kommersiell suksess så langt, og dette har helt klart ført til at New Line Cinema har endret strategi for oppfølgeren/andre del.

Ifølge The Hollywood Reporter vil Chapter 2 ikke lenger få kinopremiere i august. Opprinnelig forventet å lande på kino den 16. august, men filmen vil nå forsake den utgivelsen og tilsynelatende bli forsinket på ubestemt tid for tiden. Det er ikke satt noen dato for når Chapter 2 vil få sin premiere nå, ettersom New Line og Territory Pictures i stedet har vendt oppmerksomheten tilbake til Chapter 1.

Den 16. juli vil Chapter 1 komme på PVOD og etter hvert også Max en gang etterpå. Dette er visstnok for å "gi publikum en større mulighet til å oppdage den første delen", noe som betyr at det fortsatt ser ut til å være håp om at Chapter 2 til slutt vil få kinopremiere.

Ingen av produksjonsselskapene har kommentert planene for utgivelsen av kapittel 2 ytterligere, noe som betyr at vi kanskje må holde pusten for å se hva denne filmen bringer til bordet.