Horizon: An American Saga får 10 minutters stående applaus i Cannes før den blir kalt råtten

Det virker som om kritikere, filmfans og bransjefolk er i en blindgate når det gjelder Kevin Costners kommende western-epos Horizon: An American Saga. På den ene siden fikk filmen en 10 minutter lang stående ovasjon under premieren i Cannes i helgen, ifølge People, men Rotten Tomatoes-rangeringen for filmen forteller en annen historie.

For øyeblikket, med fem anmeldelser til sitt navn, ligger Horizon på en 20% kritikerscore. Dette betyr riktignok at bare én av fem anmeldelser anser den som over gjennomsnittet, og ikke at filmen for eksempel er en 2/10. Men med fire anmeldelser som sier at filmen ikke helt holder landingen, og bare én som er mer positiv, tegner det ikke det beste bildet av Costners neste store kinofilm.

Vi får vite mer etter hvert som flere anmeldelser publiseres, og når filmen faktisk kommer på kino den 28. juni. Kommer du til å se den?