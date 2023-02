Horizon Call of the Mountain er ferdig og klar for lansering

HQ

Horizon-utviklerne i Guerrilla Games bekrefter at den kommende VR-tittelen Horizon Call of the Mountain har "gått gull", noe som betyr at arbeidet med spillet er ferdig og at det er klart til å sendes ut.

Det kan virke rart at studioet nettopp har annonsert at spillet har gått gull, spesielt ettersom PS VR2 skal lanseres om litt over to uker, men det er sannsynlig at bare noen siste justeringer var nødvendig for å få det i god stand.

Horizon Call of the Mountain ser ut til å være det store spillet knyttet til PS VR2s lansering. Er du spent på å spille den?