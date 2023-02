Horizon Call of the Mountain får lanseringstrailer

HQ

Sony har nettopp avduket lanseringstraileren for Horizon Call of the Mountain, PS VR2-eksklusiven satt i Guerrilla Games' Horizon-univers som kommer om bare noen få dager, den 22. februar.

Men Aloy vil bare gjøre en cameo-opptreden ser det ut til, da hun dukker opp for bare et kort øyeblikk i lanseringstraileren. I stedet tar vi kontroll over en annen hovedperson denne gangen, den vanærede Shadow Carja-soldaten Ryas.

Oppsettet er at maskiner angriper oppgjør, og det er opp til spilleren å finne ut hva som skjer. Mange av de ikoniske maskinene fra Horizon-spillene vil vises i Call of the Mountain, inkludert Tallnecks, Sawtooths og en Bellowback.

Sjekk ut traileren nedenfor.