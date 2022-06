HQ

Vi vet ikke så mye om nattens State of Play-sending utover at vi får se en rekke spill fra Sonys samarbeidspartnere, hvorav noen av dem er til PlayStation VR 2.

Vi vet dog at vi kan se frem til et gjensyn med det ene PSVR 2-spillet som allerede er avslørt, og det er Horizon Call of the Mountain, som er en spinoff av hovedserien designet for VR, og som utvikles av både Guerrilla og Firesprite Studios.

Hva håper du å se?