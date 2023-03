Horizon Forbidden West: Burning Shores har nydelige skyer takket være PlayStation 5

HQ

Guerrilla Games var raskt ute med å si at Horizon Forbidden West sin kommende Burning Shores-utvidelse vil lanseres eksklusivt på PlayStation 5 siden de har skyhøye ambisjoner for denne fortsettelsen. Siden den gang har de gitt oss noen mer konkrete eksempler, og takket være et nytt PlayStation-blogginnlegg får vi vite enda en grunn.

Som overskriften avslører er det altså skyene i Burning Shores som vil se endra bedre ut. Utviklerne forteller at ny teknologi lar dem lage langt mer detaljerte og rikere skysystemer PS4 ikke ville klart å håndtere.

Andrew Schneider forteller:

"Skysystemene vi utviklet for Horizon: Zero Dawn og Horizon Forbidden West var raske fordi de ikke lagret skyer som 3D-objekter, men heller instruksjoner om å lage 3D-skyer fra begrenset 2D-informasjon. PlayStation 5 kan håndtere større datasett. Så etter at Forbidden West ble avsluttet satte vi i gang med å skrive en voxel cloud renderer-prototype som kunne leve opp til våre standarder for kvalitet, og faktisk tillate spilleren å fly gjennom svært detaljerte skyformasjoner."

I tillegg til å se bedre ut er skyene i Burning Shores-utvidelsen altså også utforskbare:

"Det var viktig for oss å gjøre opplevelsen morsom og gledelig på egen hånd utenfor hovedspillet. Skyene er ikke bare oppslukende natur, men et utforskbart landskap i seg selv. Blant skyene vil spillerne kunne utforske tunneler, grotter og andre overraskelser som gjør det morsomt å fly.

Det beste er at opplevelsen, avhengig av når du prøver noen av disse funksjonene, vil være annerledes. Etter hvert som dagen skrider frem endres lysets kvalitet og retning, noe som skjuler og avslører noen av disse funksjonene og endrer følelsen av hver reise.

Og jeg vil ikke røpe noe - men vi håper du ikke er redd for litt lyn."

Horizon Forbidden West: Burning Shores kommer på PS5 den 19. april.