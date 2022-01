Horizon Forbidden West er ferdig og vist frem på PS4

HQ

Med tanke på at vi bare er tre uker unna å se Horizon Forbidden West i butikkene har det bare vært et spørsmål om tid før dagens annonsering kom.

Guerrilla Games kan altså endelig bekrefte at Horizon Forbidden West har "gone gold", noe som betyr at du kan være sikker på å få spille det på en PlayStation 4 eller PlayStation 5 den 18. februar. Som om det ikke var nok har de offentliggjort noen gameplayklipp av PS4 Pro-utgaven, og det virker ikke som om dette blir en Cyberpunk 2077-situasjon akkurat selv om det selvsagt ikke virker like pent som på PS5.