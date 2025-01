Horizon Forbidden West har blitt fjernet fra Steam i mer enn 100 land Dette skjer etter at Sony innførte kravet om en obligatorisk PlayStation Network-konto for spillet - til tross for at det ikke har noen flerspillerkomponent.

HQ Sony er tilsynelatende fortsatt veldig opptatt av å få så mange brukere inn i PlayStation Network-universet sitt som mulig - nesten koste hva det koste vil, ser det ut til. Derfor har Sony innført kravet om en obligatorisk PlayStation Network-konto for Horizon Forbidden West Complete Edition på PC, som ble utgitt i mars i fjor. Som et resultat har spillere i over 100 land nå ingen tilgang til spillet. Med mindre de har en PlayStation Network-konto. Grunnen til at spillere i disse landene er ekskludert, er at PlayStation Network ikke har blitt rullet ut i disse landene, som inkluderer Egypt, Estland, Filippinene og Monaco. Avgjørelsen kan virke ganske merkelig ettersom Horizon Forbidden West Complete Edition ikke har noen flerspillerdel, og noe tyder på at Sony faktisk vil gjøre det samme med God of War Ragnarök. Sony fortsetter sin litt merkelige fremgangsmåte når det gjelder obligatoriske PlayStation Network-kontoer på PC.