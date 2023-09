Horizon Forbidden West kommer til PC tidlig i 2024

HQ

Sony har nå rukket å gi ut såpass mange spill på PC at det er relativt lett å forutse når PlayStation-eksklusiver kommer til datamaskinene. Derfor var det ikke overraskende å se rykter om at Guerrilla Games snart skulle annonsere en såkalt Complete Edition av Horizon Forbidden West med årets Burning Shores-utvidelse for både PlayStation 5 og PC. En ivrig spansk kollega skrev så sent som i dag om det, så da er det like greit å få det offisielt ut av veien.

PlayStation studios bekrefter med en trailer at Horizon Forbidden West sin Complete Edition lanseres på PS5 den 6. oktober. PC-spillere må derimot vente til "tidlig i 2024" før spillet og utvidelsen tar hoppet over dit, for Nixxes, de samme som litt bekymringsverdig bragte Horizon: Zero Dawn til PC i en smårøff tilstand, skal få ekstra tid til å finpusse PC-utgaven denne gangen.

Den nye utgaven inneholder også et digitalt lydspor, en bok med konsepttegninger, Horizon Zero Dawn Vol. 1: The Sunhawk-tegneserien og en god del ekstra snadder i selve spillet.