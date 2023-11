Horizon Forbidden West spillere hjelper til med å plante over en halv million trær

HQ

I fjor, da Horizon Forbidden West ble markedsført av Sony PlayStation, lovet selskapet at hvis du låste opp Reached the Daunt Trophy, ville du ikke bare få en skinnende ny spillprestasjon, men også bidra til å gjenopprette verden ved å plante et tre.

I en ny video ser vi nå resultatet av kampanjen. Rundt 600 000 trær har blitt plantet, noe som har restaurert 1 800 hektar land. Så hvis du gikk ut og fikk prestasjonen, kan du være trygg på at det hjalp litt.

Det er sjelden vi ser at spill og klimaendringer møtes på en så konkret måte som dette. Forhåpentligvis kan vi se flere slike tiltak i takt med at presset øker på verden for å gjøre mer for å gjenopprette planeten vår.