Horizon Forbidden West vist frem på PlayStation 4

Selv om Guerrilla startet utviklingen av Horizon Forbidden West på PlayStation 4 har de kun vist frem PlayStation 5-utgaven. Slikt fører selvsagt til en del skepsis, spesielt etter bråket rundt rundt Cyberpunk 2077. Dette er nok nederlenderne klare over, for i kveld er det tid for en titt på utgaven til de eldste konsollene.

Guerrilla har nemlig gått på Twitter for å atter en gang betrygge oss om at Horizon Forbidden West vil se nydelig ut på PS4 også. Som et bevis på dette har vi også fått de fire skjermbildene under, og jeg er i alle fall imponert selv om denne utgaven som kjent ikke vil ha den samme lysteknologien som storebror.

Hva synes du?

