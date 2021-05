Horizon Forbidden West-gameplay skal vises på torsdag

Du ser på Annonser

Den 11. juni lanseres PlayStation Studios sitt neste storspill, Ratchet & Clank: Rift Apart, men Sony har ikke tenkt å vente til Insomniac har gitt oss et nytt Lombax-eventyr før de skal vise mer av det neste gigantprosjektet.

Guerrilla Games forteller nemlig at de vil vise oss gameplay fra PlayStation 5-utgaven av Horizon Forbidden West, oppfølgeren til Horizon: Zero Dawn, klokken 23 på torsdag. Faktisk vil den omtrent tjue minutter lange State of Play-sendingen by på hele 14 minutter med rent gameplay fra den peneste utgaven. Samtidig forteller de at en spesiell nedtelling vil starte klokken 18, så det skal bli interessant å se hva dette er for noe også.