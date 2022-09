Horizon Forbidden West-utvidelse avslørt ved et uhell

HQ

Filmbransjen er som kjent vanligvis langt mer åpen om hva som er på vei, så det er langt fra sjeldent at skuespillere avslører noe de ikke burde om spill de er med i. Nå har det tydeligvis skjedd igjen.

Lance Reddick, som spiller Sylens i både Horizon: Zero Dawn og oppfølgeren, la nemlig ut en melding og video på Twitter tidligere i kveld hvor han avslørte at det jobbes med noe nytt til Horizon Forbidden West. Dette fikk han tydeligvis rask beskjed av PR-avdelingen til Guerrilla Games og PlayStation Productions ikke var lov, for meldingen ble fjernet ganske raskt. Tom Henderson var uansett rask nok til å ta skjermbilde av Twitter-meldingen og har delt den på Insider-Gaming, så katten er helt ute av sekken.

Ganske godt nytt siden Zero Dawn sin The Frozen Wilds-utvidelse er ganske bra, så det er lov å håpe at denne utvidelsen til Forbidden West leverer topp kvalitet også en gang i fremtiden.