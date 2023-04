Horizon Foridden Wests Burning Shores "review bombes" på grunn av slutten

HQ

Den etterlengtede utvidelsen til Horizon Forbidden West, Burning Shores, kom i forrige uke, men allerede før den hadde Sony og utviklerne i Guerrilla fått en del kritikk for å bare slippe den på PlayStation 5. Nå som utvidelsen er ute har innholdet skapt debatt også.

Den gjennomsnittlige brukeranmeldelsespoengsummen på Metacritic har falt ned til til 2.7 de siste dagene, og vi antar at du lurer på hvorfor? Vel, spoiler tid, så slutt å lese hvis du ikke vil vite.

Aloy møter en ny karakter som heter Seyka i begynnelsen av det nye eventyret, og de to liker hverandre. Det kan for eksempel bli kyssing og kjærtegn basert på valg du tar, og dette er ekstremt opprørende for mange spillere og tre ganger mer negative enn positive brukeranmeldelser har blitt delt, hvorav de fleste handler om at Aloy liker en jente. På grunn av dette hevder mange at de ikke vil kjøpe et nytt spill fra Guerrilla Games igjen.

Er dette en rimelig reaksjon ifølge deg?