Horizon, God of War, Ghost of Tsushima, The Last of Us og Ratchet & Clank får crossover med Destiny 2

Season of the Deep har nå startet i Destiny 2: Lightfall, noe som betyr at spillerne har en ny sesongmessig historieark å utforske sammen med en ny aktivitet og nye våpen og rustningsdeler å plyndre etter. Mens du kan få en forsmak på hva denne sesongen vil tilby i traileren nedenfor, har Bungie også brakt et nytt samarbeid til Destiny 2 denne sesongen.

Etterfulgt av Epic Games, Assassin's Creed, og mer, er flere ikoniske PlayStation-merker nå i Destiny 2 som kosmetisk innhold. PlayStation X Destiny Collaboration ser ikke bare Horizon, God of War og Ghost of Tsushima ta veien til sci-fi-tittelen som rustningspynt for henholdsvis Hunter, Titan og Warlock, men ser også Ratchet & Clank og The Last of Us til stede også, som ekstra kosmetikk for våpen og som emotes.

Med et slikt utvalg av innhold å sjekke ut, kan du se samarbeidstraileren nedenfor.