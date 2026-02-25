Horizon Hunters Gathering får første betatest denne uken

HQ

Med Marathon rett rundt hjørnet, skulle man kanskje tro at Sony ville gi Bungies kommende skytespill all den glansen det kan få før lansering. Imidlertid får vi også en spilltest for Horizon Hunters Gathering samme helg som den kommende store serverslammet. Det er usannsynlig at det vil være et sammenstøt mellom publikum, men likevel absolutt en interessant måte å gjøre ting på.

Den lukkede beta-playtesten for Horizon Hunters Gathering finner sted mellom 27. februar og 1. mars. Den vil pågå fra kl. 19.00 til 22.00 CET i EU-regioner på disse dagene, og fra kl. 16.00 til 19.00 PST i Nord-Amerika. Du kan få tilgang enten på PlayStation eller via PC via Steam, og du må være en del av PlayStation Beta-programmet for å få tilgang.

I spilltesten kan du spille som Axle, Rem og Sun, ta del i to spillmoduser Machine Incursion og Cauldron Descent, hvor førstnevnte har to vanskelighetsgrader å velge mellom. Det er bare ett kart tilgjengelig i Colorado Springs, men du får også tilgang til The Gathering hub space.

Det er tydelig fra mottakelsen av den første traileren at dette ikke akkurat er den Horizon-opplevelsen fansen hadde håpet på, men hvis du er nysgjerrig på hva Horizon Hunters Gathering bringer til bordet, er det best å sjekke det ut før du tar en dom.