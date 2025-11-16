Horizon passerer 40 millioner solgte eksemplarer på verdensbasis

HQ

Horizon-serien fortsetter sin jevne vekst, og til tross for at den har fått en del kritikk underveis. Det har nå blitt klart at Guerrillas postapokalyptiske eventyr, på relativt kort tid, har klart å bli en av Sonys største pengekuer. I hvert fall ifølge info fra NCSoft-sjefen som på et nylig arrangement i Boston avslørte at Horizon-spillene har solgt i overkant av 40 millioner eksemplarer på verdensbasis. Det er en økning på to millioner sammenlignet med juli i fjor.

Veksten er imponerende, og det beviser at Horizon-serien har svært lange bein og klarer seg. Og at det klarer å holde spillerengasjementet oppe ettersom populariteten bare fortsetter å vokse. Noe som har blitt ytterligere forsterket ettersom Sony har fortsatt å lansere både utvidelser og spin-offs basert på Aloy og hennes verden. Og med det kommende MMO-spillet har Sony og Guerrilla gjort det veldig klart at de ikke har noen planer om å bremse ned, og at de ønsker å fortsette å bygge og utvide den postapokalyptiske verdenen og robotdinosaurene.

Hva synes du om Horizon-spillene, og håper du på flere titler utover den allerede annonserte MMO-en?