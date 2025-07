Horizon-spillene har solgt mer enn 38 millioner enheter

HQ

Sonys Horizon-franchise har så langt solgt 38 millioner enheter. Disse dataene kommer fra rettsdokumenter produsert som en del av søksmålet mot Tencent Games fra Sony, som hevder at det tidligere selskapet har dratt av Horizon IP.

Du kan lese om søksmålet her, men bortsett fra at de to spilltitanene skal kjempe i rettssalen, har vi også fått litt interessant informasjon om Horizons salg. Dette tallet på 38 millioner enheter betyr at rundt 6 millioner enheter har blitt flyttet siden vi sist fikk et stort tall fra Sony i 2023.

Så langt har det blitt gitt ut to hovedspill i Horizon-serien. Horizon Zero Dawn og Horizon Forbidden West imponerte begge publikum, og Horizon Zero Dawn fikk en remastret versjon i fjor. Det var også Lego Horizon-spin-offen, men med tanke på mangelen på publikum som spillet fikk, tviler vi på at det bidro mye til tallet 38 millioner.