Horizon: Zero Dawn 2 avduket med fantastisk trailer

Med tanke på suksessen til Horizon: Zero Dawn er det ikke rart at spekulasjonene rundt en oppfølger har gått i lang tid, og verken Guerrilla selv eller skuespiller Janina Gavanker har prøvd å skjule at et nytt spill er på vei. Kveldens offentliggjøring vil nok uansett gi mange gåsehud.

Sony slo nemlig på stortrommen i PlayStation 5-sendigen ved å avsløre at det som kalles Horizon II: Forbidden West vil komme til PlayStation 5. Dette gjorde de med en trailer som helt klart gjør det klart at ting har skjedd siden sist. Her kan vi glede oss til å dra til Amerika, hvor det venter nye dinosaurroboter, muligheten til å utforske under vann, ekstremt vær og mye mer.