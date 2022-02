Horizon: Zero Dawn har solgt over 20 millioner eksemplarer

HQ

Hva passer vel bedre å markere at det er under en uke til Horizon Forbidden West lanseres på PlayStation 4 og PlayStation 5 enn å fremheve hvorfor utviklingen ble startet såpass raskt?

Guerrilla Games og PlayStation Studios avslører at Horizon: Zero Dawn nå har solgt over 20 millioner eksemplarer på PC og PS4, noe som muligens betyr at spillet har andreplassen på listen over Sonys egenskapte titler siden det forrige tallet vi fikk fra God of War var 19,5 millioner. Dermed er det bare Spider-Man som ligger foran siden vi vet at det bikket 20 millioner i 2020. Meget imponerende og fortjent for Guerrilla sitt første forsøk på et open world-spill. Vi får se om den kommende oppfølgeren klarer å gjøre det like bra etter hvert.