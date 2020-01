Horizon-utvikler leter etter nye ansatte med multiplayer-erfaring

Nei, det er ikke første gang vi får en liten indikasjon om at ett av de prosjektene som Guerilla Games jobber på kommer til å ha fokus på multiplayer. Vi vet allerede at studioet nå har flere team, hvorav det ene av disse uten tvil jobber på Horizon: Zero Dawn 2, og noen rykter påstår også at de jobber på et nytt SOCOM, og et nytt Killzone også.

Presis hva de har på gang vites ikke, men én ting er sikkert - multiplayer er involvert. Dette kommer frem i en ny jobbannonse hvor de leter etter en Senior Programmer, spesifikt en med multiplayer-erfaring.

Og annonsen nevner blant annet "ranged and melee weapons, combat and traversal mechanics."

Vi kommer uten tvil til å lære mer om studioets planer i år.