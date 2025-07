Hot Toys avdekker ultra detaljert Joel Miller-figur fra The Last of Us

HQ

Hot Toys, i samarbeid med Sideshow Collectibles, lanserer en imponerende actionfigur av Joel Miller - nærmere bestemt versjonen portrettert av Pedro Pascal i HBOs tilpasning av The Last of Us. Som mange av Hot Toys 'andre produkter, er denne påfallende utformet og sjenerøst skalert, og står på omtrent 12 inches høy og fullpakket med et nesten absurd detaljnivå.

Mye av Joels utstyr er enten avtakbart eller byttbart, inkludert jakken og våpnene hans - kniv, pistol og angrepsgevær. En morsom detalj: Figurens øyne kan justeres, slik at du kan plassere blikket hans hvor du vil.

Men kvalitet kommer til en pris. Forhåndsbestillinger er åpne på rundt $ 280, selv om figuren ikke forventes å bli sendt før i siste halvdel av neste år. Det er et opplagt samlerobjekt for hardcore The Last of Us-fans - spesielt de som setter pris på omhyggelig håndverk og tilfeldigvis har 300 dollar som brenner et hull i lommen.

Er du fristet?