Hot Toys lanserer eksklusiv Range Trooper-figur fra Solo: A Star Wars Story

Hot Toys har avduket en ny 1/6 skala samleobjektfigur av en Range Trooper fra Solo: A Star Wars Story. Denne eksklusive figuren er begrenset til 2 500 eksemplarer, og er nøye utformet for å gjenspeile originalens unike utseende, inkludert værtseffekter på rustningen og hjelmen, samt spesialdesignede klær tilpasset kaldt klima.

Den er utstyrt med en tøyfrakk og bukser med fuskepels i kragen, samt de karakteristiske magnetstøvlene, kalt Gription Boots. Det følger også med en blaster og en baseplate for å vise frem figuren. For øyeblikket koster modellen £ 230.97, noe som er ganske dyrt, men med tanke på det begrensede opplagsaspektet kan vi forestille oss at disse figurene fortsatt vil fly av hyllene.

Er dette noe du vil ønske deg til jul?