Hot Toys lanserer en Anakin Skywalker-figur basert på serien Ahsoka

Hayden Christensen gjorde et fint comeback som en ung Anakin Skywalker i Ahsoka -serien, og nå kommer Hot Toys med en actionfigur basert på flashback-sekvensen vi så der. Der hadde en fortsatt (delvis) godhjertet Anakin en ung Ahsoka Tano under sine vinger, og i serien fikk vi en sekvens fra klonkrigene.

"Hot Toys er glade for i dag å kunne presentere den splitter nye Anakin Skywalker™-samlerfiguren i skala 1/6, basert på hans opptreden i Klonekrigen i World Between Worlds, som vi så i live-action-serien Ahsoka.

Den svært detaljerte samlefiguren har en helt ny hodeskulptur med fantastisk likhet, separate rullende øyeepler for å justere synet og detaljert hårskulptur, skreddersydd Jedi-generalantrekk, et LED-lyssverd™ drevet av USB, en rekke tilbehør og en base med sandtema!"

Det følger med en del tilbehør, og det kuleste er kanskje et lasersverd som lyser opp via USB. Nedenfor har vi samlet et knippe bilder du kan se på. Figuren kommer ut i første halvdel av neste år og har en prislapp på 265 dollar.