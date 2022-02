Hot Toys slipper utsøkt Boba Fett-figur

HQ

Som så ofte skjer når en stor film eller TV-serie har premiere, slipper Hot Toys nye figurer basert på ikoniske karakterer. Nå som siste episode av The Book of Boba Fett har blitt sendt er det kanskje ikke så overraskende at en figur forestillende Boba Fett har blitt laget, og som vanlig med Hot Toys er denne vanvittig lekker. Den blir nok vanskelig å få tak i, ettersom ventelisten er full for øyeblikket, men følg med så har du kanskje flaks. Sjekk ut bildene nedenfor: