Hotel Barcelona avslørt som et "2.5D Slasher Film Parodic Action"-spill.

Vi hørte første gang om SWERY65 X SUDA51-samarbeidet i 2019, da det ble definert som et skrekkindiespill som skulle utgis av Devolver Digital, med inspirasjon fra David Lynch, Twin Peaks og Forbidden Siren. Nå tar prosjektet endelig form som et 2,5D-action-plattformspill som lanseres i 2024. Dette er Hotel Barcelona's TGS Trailer:

Med det første solide blikket på spillet vet vi nå at det er skrevet og regissert av Hidetaka "SWERY" Suehiro (Deadly Premonition, D4) og basert på Goichi Sudas opprinnelige idé, med førstnevntes White Owls-studio som ansvarlig for utviklingen. Devolver Digital er tilsynelatende ikke lenger å finne noe sted, men det kan ha noe å gjøre med at dagens avsløring er japansk.

Den offisielle kunngjøringen beskriver Hotel Barcelona som et sted "hvor seriemordere fra hele USA skal ha samlet seg". På samme måte som i Sudas No More Heroes må du selvfølgelig drepe dem alle, men denne gangen må du "sjekke ut før alt blodet flyter".

Bortsett fra alt skravlet i videoen, prosjektets indie-omfang og den sportsinspirerte plattformactionen, er vrien her at det er et Deathloop-lignende element i spillingen, ehm, loop, ved at du må møte ditt eget jeg fra tidligere sykluser.

De nøyaktige plattformene er ikke nærmere definert (Switch var opprinnelig planlagt sammen med Stadia), men Hotel Barcelona vil i det minste lanseres på PC og Xbox i 2024.

Hva synes du så langt om de japanske forfatternes tilnærming til denne typen John Wicks Hotel Continental møter Deathloop møter skrekkfilmparodi?