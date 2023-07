House of the Dragon bør ikke forsinkes av SAG-AFTRA-streiken.

På grunn av SAG-AFTRA-streiken streiker mange skuespillere for bedre arbeidsforhold og for å stoppe trusselen om AI. Dette betyr at mange serier, filmer og annet vil bli rammet når det gjelder produksjonsplaner, men noen store prosjekter som House of the Dragon vil ikke bli berørt.

Ifølge Deadline består skuespillerne på House of the Dragon for det meste av skuespillere som er medlem av Equity, en annen fagforening for skuespillere. Derfor kan de ikke streike i solidaritet med SAG-AFTRA, noe som betyr at produksjonen kan fortsette.

"De innviklede og skadelige hindringene som alle fagforeningene i Storbritannia står overfor, er en nasjonal skam og må snarest reformeres", heter det i veiledningen fra Equity. "Den beklagelige konsekvensen av dette rammeverket er at det kunstnerne i Storbritannia - enten de er medlemmer av SAG-AFTRA og/eller Equity (eller begge deler) - kan gjøre, kan være forskjellig fra deres kamerater i USA og andre deler av verden."

Equity står i solidaritet med SAG-AFTRA, selv om det ikke er lovlig å streike sammen med søsterforbundet. Alt i alt betyr dette imidlertid at vi ikke bør se noen større forsinkelse i fortsettelsen av House of the Dragon.