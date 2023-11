House of the Dragon Sesong 2 har premiere sommeren 2024

Mens SAG-AFTRA fortsatt diskuterer med Hollywoods administrerende direktør for å få en bedre avtale og beskyttelse mot kunstig intelligens for sine medlemmer, har HBO avslørt at de tilsynelatende dobler satsingen på sine Game of Thrones spinoffs.

På en pressekonferanse i regi av HBO-sjef Casey Bloys ble det avslørt at House of the Dragon kommer tilbake på TV-skjermene allerede sommeren 2024, og i tillegg ble det visstnok vist en trailer for serien bak lukkede dører.

Men det var ikke alt, for ifølge Variety avslørte Bloys også at han forventer at A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight starter innspillingen våren 2024, noe som betyr at vi kan se for oss at serien får sin debut tidlig i 2025. Dette forutsetter selvsagt at SAG-AFTRA-streiken er avsluttet innen denne produksjonsstartdatoen.

Hva gleder du deg mest til: The Hedge Knight eller mer House of the Dragon?