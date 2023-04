House of the Dragon Sesong 2 har startet produksjonen

Vi har sett utallige rapporter og påstander fra ledere og sjefer i HBO som alle ser ut til å antyde at planen er å gi ut House of the Dragon's andre sesong en gang sommeren 2024. Med den planen på plass, vil det være fornuftig at den andre sesongen begynner å filme veldig snart, slik at det vil være god tid til å jobbe gjennom etterproduksjonen for å møte sommervinduet 2024, og overraskelse, overraskelse, HBO har kunngjort nettopp dette.

Ettersom House of the Dragon Season 2 offisielt er i produksjon. Dette betyr at showet blir filmet per nå, og vil sannsynligvis fortsette å gjøre det i minst et par måneder.

Når det gjelder den faktiske utgivelsesdatoen for serien, har HBO ikke utvidet dette ytterligere.