House of the Dragon sesong 2 vil være 8 episoder lang

House of the Dragon, HBOs hit-spin-off fra Game of Thrones, vil ha en åtte-episoders løp for sin andre sesong. Dette gjør den to episoder kortere enn sesong 1. Ifølge Deadline er showet sannsynligvis satt til en retur sommeren 2024.

Denne avgjørelsen på åtte episoder skyldes angivelig historiefortelling, i stedet for at HBO kutter kostnader. Med tanke på hvor vellykket sesong 1 var med 10 episoder, virker det usannsynlig at det ville være alvorlige budsjettproblemer for showet.

Det ble også rapportert at showrunnerne tror de vil få grønt lys for en tredje sesong, og at dette kan være House of the Dragons slutt. Det er en pågående debatt om det kan vare til slutten av sesong 3 eller garantere en fjerde og siste sesong. Uansett er slutten absolutt i sikte, og House of the Dragon vil ikke være på langt nær så lang som forgjengeren.