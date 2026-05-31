House of the Dragon Sesong 3 inneholder "uten tvil den sprøeste episoden av TV som noensinne er laget"

HQ

Game of Thrones-prequel House of the Dragon går inn i sin tredje sesong i slutten av juni, og de neste episodene kommer til å inneholde noen enorme slag og episke familiekonflikter når vi graver oss ned i Targaryen-borgerkrigen som serien er basert på. Showrunner Ryan Condal vet at fansen har ventet på noen viktige øyeblikk, og de kommer til å få dem i sesong 3.

Condal ønsker å gjøre store slag rettferdighet, og har sagt at slaget ved Gullet kan bli "uten tvil den sprøeste episoden av TV som noensinne er laget." Vi kan forvente "drager og skip og flere konfliktscener" for slaget, da det ser ut til å være Game of Thrones-versjonen av Helm's Deep, ifølge Condal.

House of the Dragon Stjernen Ewan Mitchell sier at det ikke er mye plass til noe annet enn kamp denne sesongen. "Det er full krig. Det er bare en blitz rett ut av porten," sa han til Entertainment Weekly. Emma D'Arcy, skuespilleren som spiller Rhaenyra Targaryen, er enig med Mitchell. "Vi ser endelig en krig som har bygget seg opp i to sesonger.... Jeg er så imponert over Ryan og teamet, for det å virkelig holde motet oppe for å iscenesette en konflikt som til nå primært har vært mellommenneskelig, mellom familier - og så [å] til slutt, i en stor gest, la den konflikten slippe løs på hele riket, synes jeg er en veldig stilig intrige," sa de.

Vi får se hvor episke disse kampene viser seg å være når House of the Dragon kommer tilbake 22. juni.