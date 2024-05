House of the Dragon-stjerne forteller oss at vi kan "forvente det aller verste" i sesong 2

HQ

House of the Dragon, serien som ingen av oss ønsket å like etter den katastrofale avslutningen på Game of Thrones, men som vi likevel endte opp med å like, kommer tilbake neste måned. Fans av bøkene er ganske sikre på at de vet hva som kommer, og det vil mildt sagt ha noen blodige elementer.

Et av de mest beryktede øyeblikkene i boken handler om to karakterer, som vi kjenner som Blood og Cheese. Vi skal ikke røpe hva de gjør, men forvent et rødt bryllup av grusomheter. Olivia Cooke, som spiller Alicent Hightower, fortalte EW hva hun kunne om øyeblikket.

"Jeg vil bare si, det er Game of Thrones, forvent det verste. Forvent det aller verste mulige, og så doble det. Jeg vet ikke hva mer jeg kan si uten å ødelegge for mye, men det er avskyelig."

Seriens medskaper Ryan Condal snakket også om hva vi kan forvente oss i sesong 2, og sa at det er "marsjen mot krig. Det er virkelig en kald krig fordi hver side prøver å unektelig vinne tronen for seg selv uten å gå til full dragekrig. Vi gjør det gjennom intriger, forræderi, snikmord, spionasje og alle de tingene du ville sett i en klassisk James Bond-thriller om den kalde krigen."