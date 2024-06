House of the Dragon-stjerne har ikke sett Game of Thrones

HQ

Skuespillere har alle forskjellige metoder for hvordan de kommer inn i en rolle. Det er tross alt en kunstform. Noen låser seg kanskje inne på et rom i månedsvis for å være i rollen til enhver tid, mens andre bare møter opp og gjør jobben de blir bedt om. Hver og en er sin egen, og det samme gjelder for House of the Dragon.

Ewan Mitchell, som spiller Aemond Targaryen i serien, avslørte nylig til Comicbook.com at han ikke har sett Game of Thrones. "Jeg har en tilståelse å komme med. Jeg har aldri sett den, og jeg hadde ikke lyst til å se den da jeg gikk inn i denne rollen," sa han. "Jeg ville ikke at den skulle påvirke beslutningene mine på noen som helst måte, enten det var bevisst eller ubevisst. Jeg ville tilføre noe nytt. Aemond er unik i sitt slag."

Mitchell gjør det fortsatt strålende som Aemond, og har vært en kald, truende tilstedeværelse i serien helt siden han først dukket opp i sesong 1. Så det spiller kanskje ingen rolle om han har sett kildematerialet eller ikke, for han har uansett klart å spikre karakteren sin.

Synes du skuespillere bør studere kildematerialet til serien/filmen de jobber med?