House of the Dragon-trailere avslører premieredato for sesong 2

Vi visste allerede at andre sesong av House of the Dragon ville ha premiere i juni, men nå er det på tide med saftigere detaljer enn som så.

Warner Bros. Discoery har ikke bare gitt oss én trailer for den etterlengtede serien i dag, men to. Ja, det stemmer. Vi har fått en trailer for hver side av konflikten, og begge avslører at House of the Dragon sesong 2 får premiere på Max 17. juni. Det ser selvsagt ut til at vi har mye drama i vente fra første episode og deretter en blodig krig gjennom resten av sesongen.

