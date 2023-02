House of the Dragon's andre sesong tilsynelatende planlagt sommeren 2024

Etter avslutningen av Game of Thrones hadde HBO lett etter sin neste store serie. Det viser seg at det ikke behøvde å se langt, da det endte opp med å komme i form av House of the Dragon, en spinoff av GoT som fulgte Targaryen-dynastiet før hendelsene i hovedserien. Det showet debuterte i fjor og ble raskt helt massivt for HBO, så stort at det ikke tok lang tid før ledere ga grønt lys for en andre sesong.

Når det gjelder når House of the Dragon sesong 2 faktisk kommer, snakker med Variety, har HBO Max's innholdssjef, Casey Bloys gitt en tidsramme for når showet "sannsynligvis" vil være tilbake.

Vi blir fortalt at sommeren 2024 er en "god gjetning" for når serien vil sendes, ettersom produksjonsteamet for tiden tar seg god tid med å perfeksjonere og sørge for at manuset er i god stand.

"Min filosofi er et godt manus er nummer én prioritet," Bloys oppgitt. – Jeg gjør det ikke ut fra at jeg ønsker å ha en i året, to i året. Jeg vil gjøre det basert på manusene som vi er begeistret for.

Bloys berørte også litt på de mange andre GoT-spinoffene som er planlagt, og uttalte: "Det er sannsynligvis en naturlig grense for hvor mange fans som vil ha, men jeg er åpen for alle så lenge vi føler oss veldig bra med manusene og utsiktene for en serie."

Ettersom manuset fortsatt strykes ut, bør det ikke komme som noen overraskelse at HBO ennå ikke har begynt å filme sesong 2 av House of the Dragon. Men forhåpentligvis vil det ikke være for lenge før det begynner, da vi har mange spørsmål og åpne historier som vi ikke kan vente med å se adressert.