Housemarque har tilsynelatende avslørt at Returnal kommer til PC

Vi har hatt ganske sterke bevis en stund på at Retural er i ferd med å bli det neste store PlayStations-pillet som lanseres på PC, men merkelig nok har verken Housemarque eller Sony vært villige til å bekrefte dette. Men utvikler Housemarque har nå tilsynelatende avslørt dette selv etter at en serie lysbilder fra en offisiell presentasjon av utviklerne Risto Jankkila og Sharman Jaqadeesan ble lekket, og her kommer det frem via en feilsøkingsmeny at spillet kjører i "Output: SDR (PC)".

Presentasjonen er offentlig og du kan se den på den offisielle GDC-kanalen her. Mer presist er det rundt 13:30-tidspunktet at menyen dukker opp.

Dermed kan vi nok vente en kunngjøring når som helst.