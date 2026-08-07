Houthi-militser i Jemen iverksetter et angrep på Saudi-Arabia, noe som fører til at 11 sivile blir skadet og vekker frykt for en langvarig konflikt

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Konflikten, som startet for nesten seks måneder siden og involverer Israel, Iran og USA, har for lengst eskalert og rammet andre land i Gulf-regionen, både på grunn av deres allianse med Iran og deres tilknytning til USAs interesser.

Tidlig i morges resulterte et angrep fra Houthi-militsene – en radikal jemenittisk gruppe som har sverget på blodsutgytelse og ødeleggelse av USA og dets allierte – i at 11 personer ble skadet i det sørlige Saudi-Arabia: syv saudiarabere, én jemenitt, to egyptere og én pakistansk statsborger. Ifølge rapporter fra Reuters er ett av ofrene et fireårig barn med andre grads brannskader.

Saudi-Arabia har kjempet mot houthiene i nesten et tiår, og houthiene – historiske allierte av det iranske regimet – har fått økende støtte fra USA under den pågående krigen. Houthienes handlinger har lammet den saudiarabiske oljeeksporten via Rødehavet, noe som har skapt ustabilitet i regionen. Videre kan houthiene og irakiske militser under tilsyn av Irans Islamske revolusjonsgarde ifølge saudiarabiske etterretningsrapporter snart iverksette koordinerte angrep mot sivile mål, inkludert viktig infrastruktur som flyplasser, raffinerier og havner.

Saudi-Arabia skal undertegne en felles sikkerhets- og forsvarsavtale med Tyrkia og Pakistan denne fredagen, og en talsperson har uttalt at de er forberedt på «å iverksette alle nødvendige tiltak for å imøtegå enhver aggresjon».