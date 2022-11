Hovedkampanjen i Final Fantasy XVI er omtrent 35-40 timer lang

HQ

Final Fantasy XVIs lanseringsdato kommer til å avsløres før årets utgang, det er ganske sikkert, men hva kan vi forvente av det kommende spillet?

Vel, selv om spillet er langt mer lineært enn forgjengeren, er det i hvert fall ikke kort. I et intervju med italienske Everyeye forteller regissør Hiroshi Takai at vi kan forvente en kampanje på omtrent 35-40 timer, men at du må legge til sideinnhold også, som det er en del av til tross for spillets lineære natur:

"The truth is that during the campaign, there will be plenty of optional content to explore as early as the first playthrough. You will be able to experience most of these without having to complete Final Fantasy 16 first. It hits the 70-hour mark or so when factoring in side content."

Du kan se den nyeste traileren nedenfor.