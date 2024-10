Hovedrolleinnehaver tror Fantastic Beasts er død i vannet

Selv om vi vet at HBO og Warner Bros. presser veldig aggressivt på for å lage en Harry Potter TV-serie, har en av de viktigste måtene Warner Bros. spesielt har sett ut til å utvide teaterområdet til Wizarding World helt siden hovedfilmserien ble avsluttet, var i Fantastic Beasts franchise.

Serien fikk generelt middels mottakelse hos kritikerne og middels billettsalg, og ble møtt av sin egen turbulens og kontrovers, enten det var Johnny Depp som måtte si fra seg rollen som Grindelwald eller de evige diskusjonene rundt skaperen J.K. Rowling og hennes syn på transkjønnede. Selv om Warner Bros. bestemte seg for at disse problemene ikke skulle hindre en ny film i serien fra å bli laget, har en av hovedrolleinnehaverne nå uttalt seg om serien og sagt at han ikke tror vi kommer til å se noe mer av den, med Secrets of Dumbledore ute i naturen en stund nå og ingen tegn til en tredje film noe sted.

I et intervju med ComicBook.com har Eddie Redmayne, kjent for å ha spilt hovedrollen som Newt Scamander i serien, uttalt at han ikke forventer å komme tilbake til rollen.

"Jeg tror de sannsynligvis har [sett det siste av Newt]. Det var et veldig ærlig svar, men ja. Og det er så langt jeg vet. Jeg mener, du må snakke med folkene hos Warner Bros. og J.K. Rowling, men så vidt jeg vet, er det det. Jeg tror han kan komme tilbake i et glimt i Universal-verdenen i Florida som de åpner opp, der du kan få et glimt av hva han holdt på med i Paris."

Dette svaret bekrefter én ting: Redmayne har ikke blitt kontaktet om en tredje film ennå, noe som betyr at selv om det skulle endre seg i umiddelbar fremtid, med kontraktsdiskusjoner, planlegging, filminnspilling, sannsynlige nye opptak, redigering og alt som skal til for å lage en film fra grunnen av, kommer vi ikke til å vende tilbake til Fantastic Beasts -serien på noen år, og om noe, kommer vi sannsynligvis aldri til å gjøre det igjen.