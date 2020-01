Hovedrollene i Amazons Lord of the Rings-serie offentliggjort

Amazon har vært ganske sparsomme med nevneverdige detaljer om den kommende Lord of the Rings-serien sin, men nå har de åpnet opp grensene til Middle-earth betraktelig mer.

Selskapet har offentliggjort femten av de viktigste skuespillerne i Lord of the Rings-serien, og selv om få av dem er ekstremt kjente er det i alle fall flere på listen som har begynt å få et meget godt rykte for viktige roller i både filmer og TV-serien de seneste årene. Her er listen:



Robert Aramayo



Owain Arthur



Nazanin Boniadi



Tom Budge



Morfydd Clark



Ismael Cruz Córdova



Ema Horvath



Markella Kavenagh



Joseph Mawle



Tyroe Muhafidin



Sophia Nomvete



Megan Richards



Dylan Smith



Charlie Vickers



Med skuespillere fra både Game of Thrones, The Mandalorian, Homeland og The Pacific må det altså være lov å håpe at serien vil leve opp til forventningene, så det er godt å høre at produksjonen vil starte for fullt i februar. Samtidig legger ikke Amazon skjul på at enkelte nøkkelroller ikke er klare enda. Savner du noen er det altså fortsatt mulig de blir å finne på skjermen når innspillingen endelig er ferdig.